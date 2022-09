Juve, Ryanair sull'errore del Var: l'ironico commento sui social

Non si fermano le discussioni sul gol annullato a Milik in Juve-Salernitana, per il fuorigioco di Bonucci. Molti utenti si sono rivolti ai social per esprimere la loro rabbia sull'episodio, altri invece hanno preferito scherzare sulla decisione del Var. Tra questi è apparso anche un commento da parte dell'account ufficiale di Ryanair: "I nostri aerei sono comunque più affidabili del VAR", il post sui social che ha ironizzato sull'accaduto. Lo scherzo è stato apprezzato dai tifosi bianconeri, che sono però ancora furiosi per la decisione dell'arbitro sulla rete decisiva, reclamando sulla posizione di Candreva.