Gol annullato a Milik, spunta un altro video con Candreva: Bonucci in gioco o no?

È spuntato un altro video in mattinata che sta scatenando il dibattito sui social sul gol annullato ieri sera a Milik dall’arbitro Marcenaro nel convulso finale di Juve-Salernitana. A pubblicarlo su TikTok un utente posizionato dove Cuadrado ha battuto il calcio d’angolo che l’attaccante polacco ha deviato di testa in rete. Le immagini lasciano molti dubbi: Candreva teneva in gioco Bonucci o no? La prospettiva, la linea di fondo e quella del taglio dell’erba non riescono a chiarire del tutto il dilemma. Va ovviamente ricordato che i video girati dai tifosi non possono essere presi in considerazione dalla squadra arbitrale, che si attiene solo alle riprese ufficiali della partita attraverso telecamere calibrate per il Var.