Danilo: "Non c'è tempo per pensare: occorre subito una vittoria"

Nella conferenza di presentazione alla sfida al Benfica, prima di Massimiliano Allegri, ha parlato Danilo. Il difensore brasiliano ex Porto, Real Madrid e Manchester City non ha fatto mancare la sua carica all'ambiente bianconero: "Sarà importante lo spirito che metteremo in campo, dobbiamo assolutamente vincere la partita: detta così sembra facile, ma sappiamo tutti che non è così. Le partita durano 90 minuti, a volte anche cento...".