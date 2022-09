Juve, Allegri: "Abbiamo recuperato Di Maria"

"Abbiamo recuperato Di Maria, Szczesny stava finendo l'allenamento e lo saprò solo dopo. Alex Sandro ha avuto un problemino all'adduttore e valuteremo se sarà a Monza. Rabiot e Locatelli sono out". Massimiliano Allegri è intervenuto così nella conferenza stampa di presentazione del match casalingo della Juventus contro il Benfica , valevole per la seconda giornata del gruppo H di Champions League .

Juve, Allegri: "Recuperato Di Maria. Alex Sandro e Locatelli ancora out"

L'allenatore bianconero ha proseguito: "Benfica? Ha una storia europea importante, sono abituati a queste partite. Squadra fatta di bravi giocatori, l'allenatore tedesco gli ha dato aggressività, viene da 11 risultati positivi. Domani non è decisiva, ma importante. Domani la partita non è decisiva, ma importante. Per ottenere il successo occorre fare una prestazione di squadra, come compattezza, stare nella partita e avere poche amnesie. In Europa, se perdi certe caratteristiche, poi la paghi".