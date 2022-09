Bernardeschi: "La Juve mi ha fatto diventare l'uomo e il giocatore che sono"

Bernardeschi e il perché della scelta Toronto

Merito anche dell’entusiasmo con il quale il campione di Euro 2020 ha approcciato questa nuova avventura professionale e umana, scelta al termine di un’estate che lo ha visto trasformarsi in un vero e proprio uomo-mercato, come rivelato dallo stesso giocatore in un’intervista rilasciata a DAZN: "Non avrei mai fatto una scelta del genere se prima non fossi venuto a toccare con mano di che realtà si trattava. Due grandissimi club in Italia mi hanno cercato con insistenza, ma mi trovavo a Milano e ho preso un aereo con scritto 'Toronto', non 'Los Angeles' o 'New York': ho deciso di andarci con la mia famiglia così, se fosse uscito qualcosa, avrei usato la scusa della vacanza. Magari tra cinque anni la MLS diventerà il campionato più importante al mondo e a quel punto nessuno mi chiederebbe più se ho fatto un passo indietro o uno in avanti”.