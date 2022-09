Caso Pogba, arrestato il fratello Mathias ed altre tre persone

Faida Pogba, la ricostruzione

L’inizio di questa saga familiare risale al 16 luglio scorso, quando attraverso una denuncia depositata presso la Procura di Torino, Paul Pogba ha denunciato tentativi di estorsione subiti tra marzo e luglio 2022 per diversi milioni di euro. Tale denuncia ha portato all'apertura di un'indagine preliminare da parte della Procura di Parigi il 3 agosto e poi di un'indagine giudiziaria il 2 settembre per estorsione con armi, sequestro di persona o sequestro di persona in banda organizzata e partecipazione ad un'associazione per delinquere.