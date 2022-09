Monza-Juve: Allegri, un record negativo si avvicina

La Juve di questo primo periodo di stagione sta inanellando record negativi. Non solo in Champions, ma anche in campionato. In questo caso, in realtà, si tratta di un avvicinarsi al primato negativo della storia, e riguarda le partite fuori casa. Massimiliano Allegri deve assolutamente vincere a Monza per non prolungare questa agonia lontano dall'Allianz Stadium.

Juve: da aprile non vince fuori casa Sono cinque mesi o giù di lì che la Juve non riesce a piazzare la bandierina da tre punti in trasferta. L'ultima affermazione risale al 25 aprile 2022, vuol dire 146 giorni a oggi che non arriva un successo fuori casa. È la seconda striscia negativa più lunga. Il record, finora, resta quello collezionato nel 2010, quindi prima che iniziasse il ciclo di scudetti. All'epoca, la Juve vinse il 6 marzo 2010 a Firenze contro la Fiorentina per 2-1, ma dovettero passare sei mesi (più esattamente 197 giorni) perché tornasse a sorridere fuori casa (19 settembre 2010, vittoria a Udine con l'Udinese).