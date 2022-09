Pogba fa coraggio alla Juve: "Non molliamo, la stagione è lunga"

Paul Pogba non ha ancora disputato un solo minuto in gare ufficiali con la Juventus nella sua seconda avventura bianconera, dopo sei anni avari di soddisfazione al Manchester United, ma ha voluto trasmettere la propria partecipazione al difficilissimo momento vissuto dai compagni attraverso un Tweet all’indomani della sconfitta di Monza.

Crisi Juve, parla Pogba

“Non molliamo mai. La stagione è ancora lunga. Siamo la Juve” le poche, ma significative, parole scritte dal centrocampista francese sul proprio account twitter, seguite da due pallini bianconeri come didascalia di due foto: una ritrae un’esultanza di gruppo durante la partita contro lo Spezia, una delle due gare vinte in campionato dalla Juve nelle prime sette giornate, l’altra rappresenta l’unica foto agonistica di Pogba in questo primo scorcio di stagione, con indosso la maglia numero 10 tornata sulle sue spalle, anche se finora solo virtualmente, dopo averla già indossata nell’annata 2015-'16, l'ultima del suo primo ciclo a Torino.