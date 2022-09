Juve, Giovinco riabbraccia i colori bianconeri per la sua Toronto

Sebastian Giovinco riabbraccia i colori bianconeri. Come riporta il profilo Twitter della Juventus, infatti, "Sebastian Giovinco entra a far parte della Juventus Academy Toronto ". L'ex giocatore della Vecchia Signora oggi ha anche visitato la Continassa. La Formica Atomica ha indossato la maglia della Juventus nella stagione 2006-07, dal 2008 al 2010 e successivamente dal 2012 al 2015, realizzando 20 gol in 132 presenze.

Giovinco e il calcio a Toronto

Recentemente, ai microfoni di DAZN nel corso dello speciale dedicato a Insigne, Bernardeschi e Criscito a Toronto, Giovinco ha fatto il punto sul seguito del calcio nella città canadese: "Quando sono arrivato c'erano 5mila, 6mila persone, dopo 6 mesi ce n'erano 15mila e da lì lo stadio, dopo il primo anno, era sempre pieno. Con l'arrivo di Insigne, Criscito e Bernardeschi c'è ancora più seguito, sta crescendo l'amore per il Toronto". Adesso, l'ex giocatore della Juventus darà il suo contributo per i colori bianconeri e per Toronto, città in cui ha giocato e nel quale ha lasciato il cuore.