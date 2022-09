Juve, buone notizie dalla Nations League: Kostic e Vlahovic trascinano la Serbia

Il centravanti e l’esterno sono stati tra i protagonist assoluti del largo successo della Serbia sulla Svezia nella penultima giornata del gruppo 4 di Lega B di Nations League . I balcanici hanno vinto 4-1 in rimonta sfruttando “l’assist” regalato dalla Norvegia, raggiunta e battuta al 90’ in Slovenia e ora appaiata ai serbi in vetta a quota 10: il nome della squadra promossa in A si conoscerà martedì sera dopo lo scontro diretto in programma a Oslo, ma ad Haaland e compagni basterà il pareggio in virtù del successo ottenuto all’andata a Belgrado.

Vlahovic rinasce con la Serbia: assist per Mitrovic

Con tutto il rispetto per le sorti della nazionale di Stojkovic, tuttavia, capace di dilagare dopo essere andata sotto in avvio per il gol di Claesson, che sarà anche impegnata in Qatar, ai tifosi della Juventus e ad Allegri interessava sopratutto il livello delle prestazioni di Kostic e Vlahovic, che è stato molto buono. L’esterno, impiegato largo a sinistra nel 3-5-2 scelto dal ct, si è disimpegnato ottimamente in entrambe le fasi, risultando efficace al cross, come non sempre gli è successo nel suo primo mese alla Juve. Ancora meglio ha fatto Vlahovic: l’ex fiorentino, schierato in coppia con Mitrovic, è rimasto a secco, servendo però al compagno di reparto l’assist per il gol del momentaneo 3-1.

Juve, contro il Bologna Vlahovic e Milik insieme?

In generale, Vlahovic è parso molto più coinvolto nella manovra offensiva della propria squadra rispetto a quanto accade con la Juventus, mostrando una buona mobilità e riuscendo a svariare su tutto il fronte dell’attacco. Un segnale importante per Allegri, che ha anche avuto conferme sulla possibilità di schierare un altro centravanti accanto a Dusan: il ritorno di Milik dalla squalifica già contro il Bologna sembra l’occasione migliore per riproporre la coppia vista dall’inizio in stagione solo in Champions contro il Benfica.