Di Maria allontana tutte le voci: “Alla Juve mi sento in famiglia, a casa”

Dopo il cartellino rosso di Monza , in molti hanno storto il naso e sono iniziate le voci: Angel Di Maria è venuto alla Juve in vacanza, punta solo al Mondiale e cose di questo tipo. A cercare di scacciare dicerie e fantasmi ci ha pensato proprio il diretto interessato, il Fideo, che sarà assente per squalifica domani contro il Bologna e poi nel big-match con il Milan . Ha parlato a '433' nel programma Deep Dive, partendo da una fotografia.

L'immagine risale al 17 luglio. Di Maria è a bordo piscina con Alex Sandro, Dybala, Danilo, Pogba e Artrhur : “Questo scatto risale al mio quarto o quinto giorno in bianconero. Ebbene, sembra che fossi alla Juve da quattro o cinque anni. Questa foto dimostra l'affetto e quello che è in realtà la Juve: una gran famiglia”.

La dichiarazione d'amore non è ancora completa: “Per me essere arrivato qui è molto più che importante: mi sento come se fossi a casa. Dal primo giorno”. Capito? I tifosi della Juve, in attesa di riaverlo in campionato, dove ha brillato alla prima contro il Sassuolo, se lo potranno godere in Champions League contro il Maccabi Haifa.