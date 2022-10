Juve-Bologna: tornano Szczesny, Cuadrado, Locatelli, Rabiot e Milik

La Juve recupera alcuni pezzi importanti della squadra in vista dell'incontro di stasera alle 20.45 contro il Bologna di Thiago Motta all'Allianz Stadium. I bianconeri cercano una vittoria che manca da più di un mese, da 32 giorni per l'esattezza, e sarà tutta da scoprire l'accoglienza che i tifosi riserveranno alla squadra dopo le recenti contestazioni.

Juve: davanti ci saranno Vlahovic e Milik

Allegri sembra propenso a presentare stasera il 3-5-2, con i due attaccanti – Vlahovic e Milik – in campo dal primo minuto insieme. Lo stesso allenatore ha detto che finché non ci sarà Di Maria questa sarà la formazione più sensata per avere peso davanti. A Monza mancava il polacco e la Juve non ha praticamente tirato in porta. Oltre a Milik, tornano Scczesny, Cuadrado, Locatelli e Rabiot.