Higuain si ritira, gli omaggi di Dybala, Lavezzi e Marchisio

L’annuncio dell’imminente conclusione di una carriera da oltre 300 gol, 31 dei quali con la nazionale argentina, della quale è il sesto miglior cannoniere di tutti i tempi, non poteva certo non suscitare reazioni immediate nel mondo del calcio. Tra pochi giorni, il 9 ottobre, alla fine della regular season della MLS, il percorso calcistico di Gonzalo Higuain sarà storia, almeno come calciatore, dopo l’annuncio dato dallo stesso Pipita durante una conferenza stampa a Miami.

Il Pipita dice basta: Higuain annuncia l'addio al calcio Le lacrime con le quali Gonzalo ha comunicato la propria sofferta decisione, due mesi prima di compiere 35 anni, sono anche quelle ideali dei tifosi di tante squadre che hanno esultato per i suoi gol, capaci di portare trofei al Real Madrid, al Napoli, alla Juventus e pure al Chelsea, dove Higuain ha militato solo per sei mesi, tra gennaio e giugno 2019, conquistando il suo unico trofeo internazionale della carriera, l’Europa League con Maurizio Sarri in panchina. Marchisio e l'amico Higuain: "Un privilegio giocare con te" Inevitabile, allora, la serie di messaggi di ringraziamento e di omaggio arrivata quasi in simultanea con l’annuncio. Tra le società la più tempestiva è stata la Juventus, attraverso un video su Twitter, e anche tra gli ex compagni tra i primi a salutare il Pipita sono stati due ex bianconeri, Claudio Marchisio e Paulo Dybala: "Il vero n.9. Giocatore formidable e grande persona. È stato un gran piacere giocare e vincere insieme a te Gonzalo. Ti auguro ogni bene amico mio” il sentito post Instagram del 'Principino' a corredo di una foto che li ritrae insieme esultanti in bianconero.