Champions, la Juve si qualifica agli ottavi se... Le possibili combinazioni

La gioia della Juve per il ritorno alla vittoria in Champions League contro il Maccabi Haifa è stata in parte attenuata dal pareggio nell'altra sfida del Gruppo H tra Benfica e Paris Saint-Germain. L'1-1 di Lisbona ha complicato decisamente il compito dei bianconeri per la qualificazione agli ottavi di finale.

Juve agli ottavi se... : le combinazioni Al momento la classifica recita: Psg e Benfica a 7 punti, Juve a 3, Maccabi Haifa a 0. La squadra di Allegri è ora attesa a due trasferte di fila: l'11 ottobre i bianconeri affronteranno il Maccabi Haifa a Tel Aviv, il 25 il Benfica a Lisbona, mentre il 2 novembre chiuderanno il girone contro il Psg all'Allianz Stadium. Con tre partite ancora da giocare è presto per fare calcoli ma è probabile che la Juventus, ora staccata di 4 lunghezze dalle prime, anche dando per scontato il successo in Israele, dovrà fare punti con il Psg all'ultima giornata per ottenere la qualificazione. In caso di arrivo a pari punti, verranno inoltre adottati una serie di criteri per stabilire chi passerà il turno.