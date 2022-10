Bilancio Juve: svelati gli stipendi di Agnelli, Nedved e Arrivabene. Ecco le cifre

La Juventus ha pubblicato la 'Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti' dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2022, un documento nel quale compaiono le retribuzioni dei vari dirigenti, dal presidente Andrea Agnelli all’amministratore delegato Maurizio Arrivabene , passando per il vice-presidente Pavel Nedved .

Juve: Arrivabene il dirigente più pagato

Ebbene, l'amministratore delegato e Ferrari, la quota fissa del suo corrisposto è pari a 1,08 milioni di euro complessivi. Cifra arrivata a 1,22 milioni considerati i benefit non monetari (corrispondenti a 101mila 800 euro di auto aziendale, coperture assicurative e assistenza sanitaria integrativa, housing allowance, erogazione dei ticket restaurant, e attribuzione di flexible benefit).

Juve: gli stipendi di Agnelli e Nedved

Al secondo posto, a livello di emolumenti, c'è il presidente Agnelli: 520 mila euro totali (450 di quota fissa più 35 mila euro di come amministratore e altrettanti di benefit non monetari). Nedved è arrivato invece a 514 mila euro, scomponibili in 466 mila di quota fissa, 35 mila euro come amministrazione e 6mila 400 di benefit non monetari.