Bonucci e quel vecchio video sul Milan: la beffa social dei tifosi

Leonardo Bonucci è stato protagonista in negativo nel 2-0 che il Milan ieri ha rifilato alla Juve. Si è fatto saltare con troppa facilità da Brahim Diaz che, poi, è andato a segnare il secondo gol rossonero. Bonucci, da quella stagione giocata con la maglia del Milan, è diventato un po' il bersaglio sia dei tifosi rossoneri sia di quelli bianconeri. E così, su YouTube, è tornato di tendenza un vecchio video sul capitano della Juve tratto da "All or Nothing Juventus", il documentario targato Prime Video. Riguarda ciò che il giocatore aveva detto ai compagni alla fine del primo tempo nella partita che poi avrebbe visto il Diavolo trionfare per 3-0 all'Allianz Stadium.

Bonucci: “Abbiamo paura del Milan? Non può essere” Il video si apre con Bonucci che indica la lavagna con le indicazioni tattiche e urla ai compagni: “Guardiamo questa ca*** di lavagna: abbiamo paura del Milan? Non può essere”. E poi ancora: “E' un momento difficile, ma dobbiamo giocare con la testa libera per far andare le gambe”. In panchina, inquadrato anche lui nello spogliatoio, c'era Andrea Pirlo che cercò di spronare i suoi: “Qui è quando si vedono i giocatori, gli uomini”. E c'era anche ancora Cristiano Ronaldo.