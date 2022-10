Crisi Juve, Danilo durissimo: "Nelle difficoltà ci nascondiamo e buttiamo palloni in avanti"

La Juve esce a pezzi dalla trasferta di Haifa, incappando in una sconfitta per 2-0 che entra di diritto tra i capitoli più neri della storia bianconera in Europa e non solo. La qualificazione agli ottavi di Champions League sembra compromessa, ma anche il paracadute del terzo posto che vorrebbe dire Europa League è attualmente in pericolo.

Danilo scuote la Juve: "Non sappiamo affrontare le difficoltà"

Tra i senatori del gruppo le parole più dure arrivano da Danilo, che ai microfoni di Sky Sport ha rivolto critiche pesanti nei confronti dei compagni: “È difficile dire qualcosa stasera. Siamo delusi anche per i nostri tifosi, dobbiamo analizzare insieme cosa non sta funzionando. Faccio fatica a pensare che un calciatore della Juventus possa essere nervoso, la realtà è che in questi ultimi tempi quando ci sono difficoltà ci nascondiamo, smettiamo di giocare e iniziamo a giocare palla lunga. E questo è sbagliato, non sono d'accordo. Non basta dire che siamo la Juventus, dobbiamo dimostrarlo in campo".