Juve a fondo, il tweet senza parole di Lapo diventa virale

Senza argomenti in campo e senza gioco. E senza parole fuori, come fotografato da un Tweet eloquente di uno dei suoi tifosi più illustri, Lapo Elkann, che ha immediatamente preso la parola via social dopo la clamorosa disfatta subita dalla Juventus in Champions League in casa del Maccabi Haifa nella quarta giornata del Gruppo H di Champions League.

Juve a picco, Lapo non si espone I bianconeri sono stati agganciati dagli israeliani a quota tre punti e rischiano di dover lottare solo per il paracadute dell'Europa League, ma più che pensare alle classifiche in Europa o in campionato, l’ambiente ha bisogno di una scossa. Questa non consisterà però nell’esonero di Max Allegri, prontamente confermato al termine del match dal presidente Agnelli, durissimo però nel commentare il momento della squadra. Chi invece ha scelto di non parlare è stato proprio Lapo, attraverso un tweet eloquente: nessuna parola e tre, semplici, ma pesantissimi puntini di sospensione, a metà tra una cartesiana sospensione del giudizio e lo sbigottimento, ma comunque un tweet che ha fatto immediatamente il pieno di likes e ritweets.