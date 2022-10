Juve, Capello: "Squadra demoralizzante, difesa distratta e Vlahovic isolato"

Dopo la clamorosa sconfitta in casa del Maccabi Haifa la Juventus è a un passo dall’eliminazione dalla Champions League già al termine della fase a gironi, evento che i bianconeri non subiscono dalla stagione 2013-’14, terzo anno della gestione Conte .

Juve in caduta libera, ma Allegri resta

Per Max Allegri si tratterebbe della prima, mancata qualificazione agli ottavi di Champions in carriera, eppure il tecnico livornese ha già incassato la fiducia del presidente Andrea Agnelli, che ha escluso ribaltoni in panchina almeno fino al termine della stagione.