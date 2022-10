Juve: nuova sconfitta, nuovo silenzio social... assordante

Juve: nuova sconfitta, nuovo silenzio social. Un silenzio assordante, visto il periodo e per come stanno andando le cose. Perché la "reazione" non manca solamente a livello virtuale e multimediale, ma anche e soprattutto in campo. Squadra caratterialmente piatta e, almeno attualmente, a rischio ko ad ogni partita.

Juve: nuovo ko, nuovo silenzio social Tutto ciò era già accaduto dopo il match - anch'esso perso 2-0 - in cui nemmeno Wojciech Szczesny e Leonardo Bonucci, solitamente molto attivi sui propri account Instagram dopo le partite. Così è stato anche dopo la nefasta trasferta di Haifa, caratterizzata dalla doppietta del carneade Omer Atzili, che sarà pure il bomber della nazionale israeliana, ma che dal proprio contesto calcistico non si è mai spostato se non in occasione di una brevissima esperienza in Spagna, al Granada, nel corso della stagione 2016-2017.