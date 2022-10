Juve, i tifosi si schierano: nella notte spunta uno striscione per Allegri e contro la squadra

“Mister Allegri non dimetterti mai!!! Chi rema contro non è degno di questa maglia!!!”. Questo, in casa Juventus, il messaggio sullo striscione apparso nella notte davanti all'Allianz Stadium e divenuto virale in mattinata.

Juve, lo striscione "pro" Allegri e "contro" la squadra Per l'esattezza, il ritrovamento è avvenuto lungo la cancellata che delimita l’impianto sportivo e il parcheggio adiacente. Lo striscione non è firmato, non si conosce quale iniziativa organizzata ci sia alla base di questa forma di protesta, certamente si tratta di un tifoso o di un gruppo di tifosi che ha preso una posizione netta in merito al momento di crisi della formazione bianconera