Juve, primo giorno di ritiro in vista del derby

Primo giorno di ritiro in casa Juventus dopo la disfatta di Haifa, che ha di gran lunga ridotto le possibilità di qualificazione per i bianconeri agli ottavi di finale di Champions League. Fondamentale, ora, per la band di Massimiliano Allegri, preparare al meglio il derby della Mole tra i quattro angoli della Continassa.

Juve, comincia il ritiro pensando al Toro: fari su sviluppo azione e fase difensiva La squadra si è ritrovata in mattinata, per poi lavorare in doppia seduta (la seconda nel pomeriggio). Il gruppo si è concentrato, in entrambe le sessioni, sulla fase di sviluppo dell'azione ed esercitazioni sulla fase difensiva, fondamentale per evitare le distrazioni, risultate fatali nella trasferta israeliana (e non solo) caratterizzata dalla doppietta del carneade Omer Atzili.