Juve, il dato su Di Maria che preoccupa Allegri

Il bilancio senza l'argentino

Senza Angel Di Maria in campo, i bianconeri hanno vinto soltanto in un’occasione - contro il Bologna - ottenendo tre pareggi e incassando due sconfitte. Il giocatore - frenato dagli infortuni - è sceso in campo soltanto in sette occasioni: quattro presenze in campionato, e tre in champions League, per un totale di 333 minuti. Un apporto limitato, rispetto agli impegni della squadra juventina che al momento non è riuscita a sfruttare appieno le potenzialità del sudamericano.