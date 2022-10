Juve, Bremer infortunato nel derby: le sue condizioni

La Juve ha vinto, ma è stato un derby di Torino da dimenticare per Gleison Bremer : il difensore brasiliano, grande ex della serata, è stato costretto ad uscire all'inizio del secondo tempo della stracittadina per un problema muscolare.

Juve, Bremer ko: le sue condizioni

Il centrale verdeoro, che ha sentito tirare la parte posteriore della coscia sinistra, è uscito tra i fischi dei suoi ex tifosi, sostituto da Leonardo Bonucci: dopo un breve consulto con Massimiliano Allegri e lo staff medico si è seduto in panchina. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni per stabilire se c'è una lesione e determinare quindi l'entità del problema muscolare e i probabili tempi di recupero. Uno stop che non ci voleva per Allegri, che si ritrova l'infermeria ancora più affollata in un periodo ricco di partite da qui fino alla pausa per il Mondiale. In conferenza stampa nel post partita il tecnico toscano ha confermato che il problema è muscolare: "Bremer è uscito perché aveva un problema al flessore".