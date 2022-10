Juve, coro social dopo il derby: "Uniti si vince"

Ritiro respinto dalla squadra? Gruppo spaccato? La Juventus risponde alle indiscrezioni seguite alla sconfitta di Haifa in Champions League contro il Maccabi e la preparazione del derby superando di misura il Torino, successo fondamentale per ritrovare serenità dopo un inizio di stagione da incubo, le cui conseguenze sono ancora ben tangibili nella classifiche di Serie A e del girone di Champions League.

"Uniti": la Juve festeggia il derby sui social

Così, dopo le parole con cui Max Allegri e Dusan Vlahovic avevano respinto stizziti proprio le voci riguardanti le possibili spaccature all’interno dello spogliatoio e presunti venti contrari rispetto all’allenatore, diversi giocatori bianconeri hanno postato sui social dopo l’1-0 al Toro immagini e parole proprio all’insegna della compattezza. “Uniti”, “Insieme”, “Together” sono state le parole più gettonate, insieme a foto che ritraggono abbracci, dopo il gol-partita di Vlahovic o al termine della gara.

Fagioli e il derby da tifoso: "Torino resta bianconera"

Significativo in particolare che a esprimersi siano stati giocatori come Leandro Paredes, in campo solo per pochi minuti, e alla terza esclusione consecutiva dalla formazione titolare in campionato, o Nicolò Fagioli, rimasto in panchina nel derby per 90 minuti. Post senza parole per l’argentino, solo con l’abbraccio con Locatelli e Vlahovic dopo il gol, due cuoricini bianconeri e l’emoticon del pugno chiuso, simbolo proprio della forza e della compattezza del gruppo. “Together. Torino era e resta bianconera” è stato invece il post da “tifoso” di Fagioli, didascalia all’immagine della squadra sotto la curva dei tifosi al termine del match. "Uniti" e "Uniti si vince", invece, le espressioni scelte da Mattia Perin e Federico Gatti, altri due che hanno trepidato dalla panchina salvo poi scatenarsi durante i festeggiamenti.

Juve, Vlahovic trascina i tifosi: "La nostra città, la nostra squadra"

E se Leonardo Bonucci, entrato solo nel secondo tempo per l’infortunio di Bremer, si limita a un "SQUADRA" a caratteri cubitali con la foto dell'esultanza di gruppo, Manuel Locatelli sceglie un semplice “Juve” al fianco della foto dell’abbraccio al termine del match, ricevendo poi like e commenti di Kaio Jorge e Angel Di Maria. Come di consueto più articolato il post di Vlahovic, che come commento alla foto della propria esultanza rabbiosa dopo il gol manda un messaggio molto chiaro a chi vede divisioni all’interno del gruppo, concetto già veicolato durante le interviste: "La nostra città. La nostra squadra. Il nostro Derby. Uniti si vince, il resto sono solo chiacchere".