Vlahovic e McKennie, il gesto non visto da cui nasce il gol della Juve

Crisi scongiurata, o almeno interrotta, per la Juventus che, grazie alla vittoria nel derby contro il Torino, allontana i fantasmi. In primis quello del ritiro, subito sospeso da sabato sera, ma anche le voci sul presunto esonero di Allegri. Tutto grazie alla zampata vincente messa a segno da Dusan Vlahovic, tornato a essere l'eroe tanto celebrato al suo arrivo da Firenze. Tra la gioia della celebrazione dei tre punti e i festeggiamenti con i compagni, stava per non essere visto il siparietto con McKennie e il gesto che avrebbe propiziato il vantaggio bianconero, provvidenzialmente raccolto dalle telecamere di Dazn.