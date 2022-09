La frase di Allegri sull’esonero dalla Juve: “Questa mi mancava…”

TORINO - Comunque Allegri. Almeno in apparenza. A guardare i risultati della Juve, oltre che le sue carenze che sembrano ormai strutturali, ci sarebbe tutt’altro che da ridere, eppure Max sceglie la strada dell’ironia per avvicinarsi allo snodo di Monza che, in tempi normali, preoccuperebbe il dovuto e invece rischia di trasformarsi in una trappola. Sorrisi e le solite battute e i soliti modi di dire livornesi come se (quasi) nulla fosse. Ma il buonumore del tecnico appare forzato. "Esonero? Mi mancavano le voci di Allegri esonerato… Appena c’è un mezzo risultato, Allegri è in discussione e questo mi diverte… è una mancanza che sentivo...". E ancora: "Che errori ho commesso? Magari ho sbagliato i cambi, la formazione, la preparazione: avrò sbagliato tante cose…". Ma il tecnico non si nasconde: "Noi siamo sempre in discussione. Tutti sbagliamo, io per primo, e sicuramente sbaglio più degli altri, ma credo che in questi momenti ci voglia lucidità. Con la società parliamo tutti i giorni, in modo sereno; devo sempre delle spiegazioni alla società. Ripeto, bisogna restare sereni, possiamo solo migliorare".





Poi, prima di dribblare la domanda su eventuali dimissioni, respinge chi vede nelle sue considerazioni una sorta di autoassoluzione: "Le colpe sono degli altri? No, io sono il responsabile. Però è indubbio che non ho mai avuto tutta la rosa a disposizione e che la squadra stia facendo bene per le condizioni in cui siamo. Non è questione che la Juve attuale sia virtuale ma, se pensiamo alla rosa al completo, noi non l'abbiamo mai avuta". E oggi a Monza mancheranno nove giocatori. "Finora abbiamo avuto undici infortuni muscolari, giocando cinque partite in più rispetto all'anno scorso a quest'epoca, quando erano stati in tutto dieci; ma sul fatto che lo staff lavori bene, non c'è alcun dubbio. E per dare continuità a un sistema di gioco bisogna avere i giocatori a disposizione".