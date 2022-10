Il ct della Serbia attacca Allegri: "Il gioco della Juve frena Vlahovic"

Stojkovic: “Juve meno forte di come la conoscevo”

Precisa Stojkovic: “La Juve è una squadra diversa da quella che conoscevo io, meno forte in difesa, anche perché mal protetta da un centrocampo che fa poca intensità e trova troppo difficoltà a verticalizzare". Questo modo di giocare non favorirebbe Vlahovic, che però contro il Torino è andato in gol, ma in seguito a un calcio piazzato: “In questo modo Vlahovic viene frenato nella sua caratteristica migliore, che è quella di aggredire la profondità con il suo scatto da centometrista”,