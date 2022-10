Juve: allenamento al mattino con Pogba che va di corsa

Juve: oggi sviluppo della manovra con possesso palla

Oggi la seduta si è aperta con esercitazioni tecniche con sviluppo della manovra in fase di possesso, poi focus sul pressing alto e difesa in fase di non possesso. La società bianconera ha postato un video in cui si vede Paul Pogba allenarsi con i compagni e fare un esercizio di velocità. Il centrocampista francese è sempre più vicino al rientro: si ipotizzano due date, il ritorno di Lisbona con il Benfica in Champions League o la trasferta di Lecce.