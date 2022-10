Juve, il primo comandamento di Kean la risorsa

Ci sono gol che possono riuscire solo a uno bravo. Sono i gol che nascono al momento giusto dal piede giusto. E ieri era il momento giusto di Moise Kean, oggetto a lungo misterioso del calcio in generale non tanto per questioni tecniche o fisiche, ma di testa: di attenzione, leggerezza, superficialità. In una parola sola, immaturità. Ripartendo proprio dalla rete rapinosa che ha segnato all’ottavo di Juve-Empoli - prima gioia stagionale - e dall’eccellente prestazione fornita, Kean ha l’obbligo della consapevolezza: deve capire che per diventare un attaccante importante, da calcio di prima fascia e soprattutto da Nazionale (ne abbiamo tanto bisogno), talento e fisico non bastano, non sono mai bastati. Il booster è l’etica del lavoro, oltre alla linearità dei comportamenti e alla chiarezza degli obiettivi. Come diceva mio nonno, dove passa la testa, anche il resto passa. Allegri l’ha impiegato di nuovo dall’inizio al fianco di Vlahovic non solo pensando alla partita di martedì a Lisbona: ha insistito su Kean perché in precedenza l’aveva visto molto bene, attivo, presente a sé stesso. Meritati i primi applausi, alla sostituzione.

I numeri della Juve Kean è tornato così a essere risorsa ed è questa la notizia più bella per il calcio italiano, prima che per la Juve. Una Juve che continua a non rubare l’occhio, a conoscere la sofferenza, ma che migliora nella condizione e nei numeri. Ora ha quattro punti in più rispetto allo scorso anno e, alla peggio per la sua classifica (successo del Napoli all’Olimpico), domenica sera si ritroverà a 10 dal vertice: dodici mesi fa la distanza da Napoli e Milan, che erano in fuga a quota 31, era di 16. Altri numeri sensibili: la prima Juve del post-Ronaldo segnò 15 gol nelle prime 11 uscite, subendone altrettanti. Da agosto di reti ne ha realizzate 17 contro 7, la metà. Dietro è cambiata.