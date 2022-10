Arbitri Champions League: Marciniak per il Milan, Jovanovic per la Juve

Si avvicinano gli impegni di Champions League: martedì, per la quinta giornata dei gironi, toccherà a Milan e Juve, che partono da due situazioni diverse. I rossoneri sono ancora in piena lotta per la qualificazione agli ottavi di finale, i bianconeri invece sono all'ultima spiaggia: vincere o salutare in anticipo la competizione. Oggi la Uefa ha designato gli arbitri per le due sfide.