Arrivabene e Nedved sull'inchiesta Juve: "Vogliamo essere rispettati"

L'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato a Mediaset Infinity poco prima del via del match di Champions League contro il Benfica . Il dirigente bianconero si è soffermato sull'inchiesta sulle plusvalenze che sta coinvolgendo il club torinese.

Arrivabene: "Plusvalenze? Vogliamo rispetto"

"Come spesso succede in Italia i processi si fanno prima sui media e poi nelle sedi adeguate - ha dichiarato Arrivabene -. A seguito della comunicazione della Procura la società ha chiarito la sua posizione, ho letto le dichiarazioni dei nostri legali. Già in un’altra occasione ho detto che rispettiamo tutti ma vogliamo rispetto. Questo deve essere chiaro".