LIVE Diretta Benfica-Juve ore 21: le formazioni ufficiali

LISBONA (PORTOGALLO) - Partita da non sbagliare e Juventus costretta a vincere a Lisbona per continuare a sperare di strappare il pass per gli ottavi di Champions League . Nella quinta giornata del Gruppo H i bianconeri di Massimiliano Allegri fanno visita al lanciatissimo Benfica : allo stadio 'Da Luz' il fischio d'inizio è fissato per le ore 21 . Di seguito la diretta ...

Ore 20:44

Lisbona è un tabù: Juve sempre ko

Il Benfica ha vinto tutte e tre le partite casalinghe contro la Juventus in competizioni europee: 2-0 nella semifinale di Coppa dei Campioni nel 1968, 2-1 in Coppa Uefa nel 1993 e 2-1 in Europa League nel 2014. I portoghesi sono ancora imbattuti in questa stagione e nel match di andata hanno espugnato lo Stadium, battendo 2-1 la squadra di Allegri.

Ore 20:31

La carica di Nedved

Prima della partita parla Pavel Nedved, che risponde così a una domanda sul caso plusvalenze dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Torino: "La società ha rilasciato un comunicato stampa. Io non ho nulla da aggiungere, ci stiamo difendendo e ci difenderemo" ha detto il dirigente bianconero ai microfoni di Sky Sport. Così invece sulla sfida con il Benfica: "C'è solo un unico risultato, la vittoria. Ma servirà un'impresa, perché le gare fatte contro Torino ed Empoli stasera non basteranno. Gatti titolare? Alex Sandro si è fatto male e toccherà a lui. Non sarà una partita semplice in uno stadio caldo come questo, ma sul ragazzo non ho alcun dubbio. Due giorni fa si era fermato anche Paredes e mi dispiace per il mister perché aveva delle idee che ha dovuto modificar nelle ultime ore". Nedved giura di non pensare ancora all'Europa League come piano B: "Non voglio fasciarmi la testa prima di rompermela".

Ore 20:16

Del Piero, consigli per Allegri

Massimiliano Allegri a colloquio con Alessandro Del Piero, oggi commentatore tv: il tecnico della Juve e l'ex capitano bianconero, oggi opinionista in tv, si sono intrattenuti qualche minuto a parlare sul prato del 'Da Luz' a circa un'ora dal fischio d'inizio. LEGGI TUTTO

Ore 20:03

Gatti al posto di Alex Sandro, ancora Kean

Esame Champions per Gatti, difensore arrivato in estate alla Juve dal Frosinone e schierato stasera tra i titolari al posto di Alex Sandro, fermatosi prima del match per un problema fisico. Nuova chance da titolare per Kean, a segno contro l'Empoli e preferito a Milik per fare da spalla a Vlahovic nel 3-5-2 scelto da Allegri.

Ore 19:56

Le formazioni ufficiali

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Fernandez, Florentino; Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes; Goncalo Ramos. All. Roger Schmidt

A disposizione: Leite, Gilberto, Verissimo, Neres, Diogo Goncalves, Chiquinho, Ristic, Brooks, Musa, Victor, Henrique Araujo, Paulo Bernardo.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Gatti; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. All. Massimiliano Allegri

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Milik, Miretti, Rugani, Soulè, Iling-Junior, Fagioli.

Ore 19:40

Niente goal-line technology

Al 'Da Luz' bisognerà fare attenzione ai 'gol fantasma'. Come annunciato dalla Uefa attraverso un comunicato verrà a mancare un supporto importante come la goal-line technology, la tecnologia che permette di determinare - grazie a sette telecamere - se un pallone ha oltrepassato totalmente la linea di porta. LEGGI TUTTO

Ore 19:30

Juve in maglia nera

Sale l'attesa allo stadio 'Da Luz' di Lisbona dove alle ore 21 inizierà Benfica-Juventus, match valido per la quinta giornata del Gruppo H di Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo con la maglia da trasferta, nera con bordi e numeri bianchi.

Lisbona, stadio 'Da Luz'