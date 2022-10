Cuadrado provoca il rigore e perde la testa: con Bonucci finisce alle mani

Una serata a nervi tesissimi per la Juventus in trasferta a Lisbona. I bianconeri inseguono il passaggio del turno in Champions League contro il Benfica: serve un miracolo ma non tutto è perduto. Chi invece ha perso la testa in campo è stato Juan Cuadrado che a metà del primo tempo ha causato un rigore per i portoghesi con un fallo di mano in area. Il colombiano non sembra prendere affatto bene la decisione dell'arbuitro e addirittura in campo pare prendersela con Leonardo Bonucci.