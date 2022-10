Juve da rifare, sarà epurazione: ecco i senatori che saranno scaricati

«Il 13 novembre dovremo essere tra le prime quattro della classifica per giocarci lo scudetto da gennaio in poi e dovremo aver passato il turno in Champions League». Era la vigilia di Ferragosto, il giorno prima del debutto in campionato con il Sassuolo, e Massimiliano Allegri disegnò così gli orizzonti della sua Juve per la prima parte di quella che, nei propositi, avrebbe dovuto essere la stagione del riscatto dopo gli zero titoli di quella passata. Ebbene non siamo neanche alla sosta per il torneo in Qatar, e la Juve ha già fallito il primo traguardo: fuori dalla Champions senza scusanti e con un cammino da provinciale d’Europa. Gli ottavi erano il minimo sindacale nella programmazione del club ma sono sfumati e, con essi, almeno 30 milioni di ulteriori ricavi. Non solo: la squadra di Allegri è ottava in campionato, a -10 dalla vetta e a -5 dal quarto posto. Anche il secondo obiettivo, insomma, è già compromesso.

Caro Allegri, ecco perché la Juve fuori dalla Champions è un fallimento Fallimento Se non è fallimento questo, è qualcosa che certo molto gli assomiglia, anche se Max non lo ritiene tale. Certo è che ora la notte di Lisbona cambia il futuro, a breve e a medio termine. Perché adesso la stagione necessariamente cambia per i bianconeri. C’è ancora la possibilità - tutta da conquistare con il Paris Saint Germain, peraltro - del paracadute chiamato Europa League. Un’arma a doppio taglio, in ogni caso per “questa” Juve. La coppa potrebbe diventare un obiettivo per dare un senso alla stagione: vincerla darebbe certamente prestigio, un minimo di ossigeno in termini di ricavi e permetterebbe di rientrare dalla finestra nella prossima Champions League in caso di mancato quarto posto. Ma potrebbe anche nascondere rischi di nuove figuracce per una squadra capace di perdere contro qualsiasi avversario e che non dà mai garanzie di continuità. L’Europa League prevede un turno in più rispetto alla coppa regina e avversarie comunque di alto profilo e, giocandosi di giovedì, può togliere energie preziose per la corsa in campionato. Iling-Junior è una stella nel fallimento