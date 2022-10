Plusvalenze Juve, il discorso di Agnelli a tutti i dipendenti

Questa mattina Andrea Agnelli ha riunito in un incontro tutti i dipendenti della Juventus per spiegare la posizione societaria in merito agli sviluppi dell'inchiesta "Prisma", quella sulle presunte plusvalenze fittizie.

Juve e inchiesta Prisma: la conferenza interna di Andrea Agnelli Durante l'incontro - a cui ha partecipato anche Massimiliano Allegri - il presidente è stato accompagnato anche dai legali societari, che hanno rassicurato tutte le lavoratrici e i lavoratori in Juventus, spiegando quali siano le contestazioni mosse dagli inquirenti e perché la società è serena, in questo senso, dopo la chiusura dell'indagine "Prisma", "convinta - sono le parole di Agnelli riportate da Sky Sport - di avere sempre agito nel rispetto delle norme e delle leggi che regolano le materie finanziarie, come nella prassi dell'industria del calcio".