Juve, Allegri: "Rabbia Champions da portare a Lecce. Vlahovic e Locatelli indisponibili"

Archiviata la cocente eliminazione dalla Champions League, suggellata dal ko per 4 a 3 di lisbona contro il Benfica , in casa Juventus occorre andare avanti e pensare all'immediato futuro. A cominciare dall'impegno di campionato del "Via del Mare" contro il Lecce di Marco Baroni . Con la neopromossa, appuntamento domani - sabato 29 ottobre - con fischio d'inizio alle 18.

Alla conferenza di presentazione del match, il tecnico Massimiliano Allegri è intervenuto così: "Dobbiamo portare la rabbia della sconfitta in Champions, domani contro il Lecce ma anche durante tutto il campionato. Per la partita del 'Via del Mare' non sono disponibili Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli oltre ai già infortunati. Abbiamo la squadra pronta per giocare contro il Lecce".

Juve, Allegri: "Chiesa e Pogba non convocati per le prossime tre partite. Poi valuteremo"

E, a proposito di giocatori non disponibili, il tecnico livornese puntualizza: "Federico Chiesa e Paul Pogba non sono convocati. Non saranno presenti contro il Psg e molto probabilmente nemmeno contro l'Inter. Valuteremo per le partite successive". Tornando, invece, allo stato d'umore della squadra: "Al momento non dobbiamo pensare all'Europa League. Dobbiamo pensare al Lecce, una squadra che sta giocando bene, che è andata spesso vicina a ottenere buoni risultati. È una partita importante".

Juve, Allegri: "Il nostro vivaio è l'aspetto positivo di questo momento"

Allegri pensa allora alle giovani leve che si stanno ben comportando in prima squadra, da Soulé a Miretti passando per la rivelazione di Lisbona Iling-Junior: "In tutte le cose negative c'è anche un risvolto positivo. In questo momento il settore giovanile sta lavorando bene e sta portando qualche ottimo talento. Non dobbiamo stravolgere la squadra ma troveranno spazio". Quindi, la chiosa della conferenza di Allegri: "Non mi piacciono gli alibi. Abbiamo fatto male in Champions League, abbiamo tempo di recuperare in campionato. Dobbiamo lavorare e pensare partita per partita. Bisogna avere fiducia, è la cosa più importante. Non possiamo tornare indietro. Dobbiamo pensare alle prossime partite ed avere la giusta mentalità per cambiare le cose".