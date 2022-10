McKennie, il comunicato della Juve sull'infortunio: "Sovraccarico muscolare"

L'americano Weston McKennie si è fermato e oggi è stato sottoposto agli accertamenti radiologici, presso il JMedical, per appurare la gravità del suo problema fisico. Che si aggiunge a quelli di tanti altri giocatori della Juve che hanno riempito completamente l'infermeria. Una vera e propria ecatombe che, peraltro, perseguita la squadra di Massimiliano Allegri dall'inizio della stagione.

McKennie: problema al retto femorale della coscia destra

Al termine degli esami, è stato emesso un comunicato da parte della Juve sulle condizioni di McKennie: il giocatore ha un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra e le sue condizioni saranno valutate giornalmente. L'americano era stato sostituito nel corso della sfida di Via del Mare contro il Lecce proprio a causa di questo problema. Non ci sarà sicuramente mercoledì contro il Paris Saint Germain ed è perlomeno complicato immaginarlo in campo con l'Inter domenica prossima.