Cuadrado in scadenza con la Juve: ecco la sua risposta sul futuro

A parlare al fianco di Massimiliano Allegri , nella conferenza di vigilia di Juventus -Psg , il laterale destro Juan Cuadrado . Il quale, in merito, all'eliminazione prematura di bianconeri dalla n, spiega: "Dobbiamo scendere in campo con la forza, la determinazione e la rabbia per spingerci a fare bene anche nelle prossime partite.

Juve, Cuadrado: "Mi sento importante nel gruppo. Ora, è fondamentale recuperare tutti gli assenti

Sul momento personale e sul contratto in scadenza il 30 giugno 2023, invece, Cuadrado commenta: "Mi sento un giocatore importante all'interno del gruppo che per me è una famiglia. Questo significa anche avere delle responsabilità anche nei momenti più difficili, quando le cose non funzionano. Posso dare di più e credo riuscirò a fare delle belle prestazioni da qui in avanti. Sappiamo di avere infortunati alcuni giocatori importanti. Speriamo di averli prima possibile con noi perché insieme possiamo portare la Juventus nella posizione a cui è abituata. Per quanto mi riguarda, cercherò di dare sempre il meglio. Il futuro si vedrà".