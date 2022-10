D'Amico: “Fagioli? Spero continui a lavorare con Allegri”

D'Amico: “Maglia pesante quella della Juve, Nicolò ha classe e talento”

D'Amico parte parlando del ruolo del suo assistito: “I giocatori fanno quello che dicono loro gli allenatori, Nicolò ne ha avuti tanti e mi sembra che abbiano lavorato bene, sia a Torino che a Cremona. Le parole di Allegri sulla sua posizione in campo? Un’affermazione un po’ decontestualizzata, in quel momento non serviva. In generale l’adattamento deve essere reciproco, sia l’allenatore usando i giocatori nel modo migliore così come i giocatori che devono adeguarsi. Se un giocatore giovane mostra una certa classe e può migliorare è giusto poterci investire e lavorare”.