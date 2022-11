Juve, Allegri: "Pogba? Senza operazione siamo stati penalizzati"

Conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus -Psg , gara che per i bianconeri, si sa, non varrà l'accesso agli ottavi di finale di Champions, bensì un posto in Europa League nel caso in cui Szczesny e compagni riusciranno a conservare la terza posizione del raggruppamento.

Allegri ha spiegato: "Domani è una partita strana perché non lottiamo per superare il turno ma dobbiamo pensare all'Europa League. Rientra Manuel Locatelli , ma la formazione potrebbe essere simile a quella di Lecce ". E ancora: "Il fatto di non poterci più confrontare con le squadre migliori d'Europa dopo questa partita è frustrante, però ora dobbiamo concentrarci sulle prossime partite, prima il Psg, poi il campionato".

Juve, Allegri: "Di Maria, Bremer e Vlahovic? Lavorano per tornare con l'Inter"

Il tecnico livornese torna quindi sulle copiose assenze in rosa: "Dobbiamo valutare la situazione infortuni, alcuni muscolari ma tanti sono stati traumatici durante la stagione. Credo che avremo a disposizione Di Maria e Bremer per l'Inter. Poi rientrerà Paredes. Vlahovic sta lavorando per rientrare domenica. Chiesa? sta recuperando. Sta meglio. Speravo di averlo disponibile prima ma non è ancora nelle condizioni ottimali per la partita".

Juve, Allegri su Pogba: "Senza operazione siamo stati penalizzati"

Quindi, le parole su Paul Pogba e il riacutizzarsi del suo infortunio che gli farà saltare il Mondiale: "Con Paul non ho ancora parlato, lo avevamo fatto in precedenza. Una volta presa la decisione di non essersi operato, è normale che le speranze e le possibilità che Pogba possa rientrare per la Juve e con il Mondiale, erano già ridotte al lumicino. Era dispiaciuto, fino a questo momento noi siamo stati penalizzati perché non avevamo mai avuto un giocatore come lui".

Juve, Allegri su Messi: "E' sempre stato il miglior giocatore al mondo"

Allegri dedica anche un pensiero a Lionel Messi, grande avversario di turno: "E' sempre stato il migliore giocatore al mondo. Poi è normale che non tutte le stagioni possano andare allo stesso modo. Credo che per lui sia un anno importante per Psg e Mondiali".