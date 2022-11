Allegri, l'incredibile rivelazione su Chiesa fa impazzire i tifosi della Juve

Allegri lancia Chiesa: "Prima o poi dovrà tornare a giocare"

Intervistato da Sky Sport prima della partita dell'ultima partita del girone di Champions League contro il PSG, Massimiliano Allegri ha fatto chiarezza sull’ennesimo stop di natura muscolare subito in stagione da un giocatore della Juve, per poi anticipare che il momento del ritorno in campo di Chiesa è ormai prossimo: “Kean ha avuto un problema su una vecchia cicatrice. Chiesa ieri ha fatto un bell’allenamento, la mia paura era che fosse bloccato a livello mentale, invece ha fatto un bel test. Prima o poi dovrà pur tornare a giocare, quindi stasera potrebbe essere l’occasione buona per fargli fare qualche minuto".

Juve, il lungo calvario di Federico Chiesa

Chiesa è stato solo uno dei tanti assenti illustri con i quali Allegri ha dovuto fare i conti nel primo scorcio di stagione, ma il calvario per l’esterno offensivo bianconero sembra ormai finito e all’orizzonte c’è quindi anche la possibilità di giocare contro l’Inter, preclusa invece ad altri infortunati eccellenti come Paul Pogba, che sarà costretto a rinunciare anche al Mondiale in Qatar, Weston McKennie e Samuel Iling-Junior.