La Juve e i troppi infortuni: botta e risposta Capello-Arrivabene in tv

Intervistato da Sky Sport prima dell’ultima partita, almeno per questa stagione, della Juventus in Champions League contro il Paris Saint-Germain , l’a,mministratore delegato dei bianconeri Maurizio Arrivabene si è soffermato sul tema d’attualità più stringente in casa bianconera, l’emergenza legata ai tanti infortuni.

Juve, il parere di Capello sul caso-infortuni

Dopo aver sottolineato l’importanza di continuare a giocare in Europa, anche se nella competizione “minore”, l’ex team principal della Ferrari ha risposto a Fabio Capello che, dagli studi di Sky, aveva attribuito i numerosi infortuni muscolari che hanno colpito la rosa della squadra alla tournée estiva svolta dalla Juventus negli Stati Uniti, che aveva quindi impedito di effettuare un ritiro classico.

La Juve e gli infortuni, parla Arrivabene

La risposta di Arrivabene è stata lapidaria: “Giocare in Europa è importante, non potremo proseguire in Champions quest’anno, ma vogliamo continuare il nostro percorso europeo”. Lo Juventus Summer Tour 2022 si è svolto dal 21 al 30 luglio scorso, tra Las Vegas, Dallas e Los Angeles, riportando i bianconeri negli Stati Uniti dopo le esperienze del 2013, del 2017 e del 2018. Tre le partite effettuate, contro il Chivas Guadalajara (vittoria 2-0 il 23 luglio), il Barcellona (2-2 il 27 luglio) e il Real Madrid (sconfitta 2-0 il 31 luglio), quest’ultima appena 15 giorni prima del debutto in campionato, avvenuto a Ferragosto contro il Sassuolo.