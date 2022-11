Allegri e la frase che ha infastidito Galtier: cosa è successo alla fine di Juve-Psg

Non sarà stata la partita da vincere per forza, ma la sconfitta contro il Psg non fa che aumentare l'amarezza in casa Juventus , eliminata dalla Champions , retrocessa in Europa League e, ciliegina sulla torta, battuta in casa anche dalla formazione parigina. I bianconeri hanno collezionato soltanto un record storico negativo e la delusione si è fatta sentire anche nel finale di partita allo Stadium . Ha fatto il giro dei social un video che mostra Massimiliano Allegri sfogarsi al fischio finale e esplodere in una frase "sfottò" che sembra aver infastidito molto anche Christophe Galtier .

Juve, lo sfottò di Allegri al Psg a bordo campo è virale

Non è un fallimento, in casa Juve lo si ripete da settimane, ma l'eliminazione dalla Champions deve certamente bruciare a chi è abituato a calcare i palcoscenici internazionali più prestigiosi. Forse anche per questo Allegri, prima di dirigersi negli spogliatoi al fischio finale della sfida contro Mbappé e compagni, si è attardato a parlare a bordo campo alzando anche il pollice. Dopo lo sfogo del tecnico bianconero, le telecamere si spostano su quello parigino che sembra davvero infastidito e sfoggia un'espressione tutt'altro che serena. Ma che cosa ha detto Allegri? Non è certo ma dal labiale Max sembrerebbe scandire le parole "First place", "primo posto". Quello che nemmeno il Psg è riuscito a raggiungere nel girone, scavalcato dal Benfica vittorioso contro il Maccabi Haifa per 6-1. "Non avevamo capito di dover segnare ancora un gol per chiudere al primo posto del girone", ha ammesso candidamente Donnarumma a fine partita. Ma questa è un'altra storia...