Juve, mirino sull'Inter: Allegri ritrova tre titolari

La Juventus è tornata subito al lavolo nella giornata di giovedì per preparare il Derby d'Italia contro l'Inter, in programma domenica prossima. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo con il Psg, regolare per tutti gli altri: Massimiliano Allegri per la sfida con la squadra di Simone Inzaghi ritrova tre titolari, Vlahovic, Bremer e Di Maria.

Juve, conto alla rovescia per l'Inter "Subito al lavoro la Juve, dopo la partita di ieri in Champions League: domenica è alle porte il Derby d’Italia - è il report pubblicato dal club bianconero -. La squadra quindi si è ritrovata al mattino alla Continassa: come sempre, seduta di scarico per i giocatori più impegnati ieri, esercitazioni per il possesso palla posizionato e combinazioni di gioco per le conclusioni su cross per chi ha lavorato in campo. Anche venerdì, appuntamento al mattino".