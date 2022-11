Juve, il derby d'Italia di Di Maria: gioia e l'abbraccio con Lautaro

I tifosi della Juventus e Max Allegri hanno diversi modi, e tutti inevitabilmente soddisfacenti, per guardare alla preziosa vittoria contro l’ Inter , la quarta consecutiva in campionato, tutte senza subire gol, valsa il sorpasso ai nerazzurri e l’aggancio alla Roma al quinto posto, ad appena due punti dalla zona Champions League, mai così vicina in stagione.

La Juve dei giovani torna a sognare

In primo luogo proprio la ritrovata solidità difensiva, per tradizione base di partenza dei successi della storia, recente e non, del club bianconero. Poi la definitiva affermazione dei giovani, con un Fabio Miretti più di lotta che di governo, ma prezioso, e un Nicolò Fagioli ormai in vetrina dopo il secondo gol consecutivo. C’è poi la lettura ottimistica, che permette di andare oltre alla conquista dei tre punti e di sperare che la rincorsa verso le primissime posizioni possa prendere definitivamente il volo dopo la sosta, quando saranno a pieno regime gli infortunati illustri.

Juve, finalmente Chiesa: il ritorno in campionato dopo 301 giorni

Perché se la risposta all’interrogativo su dove sarebbe la Juve se Allegri avesse potuto contare per tutta la stagione su Paul Pogba, Federico Chiesa e Angel Di Maria resterà senza risposta, lo scampolo di partita giocato dai due esterni contro l’Inter alimenta le speranze per un 2023 promettente. Entrambi hanno espresso sui rispettivi canali social la soddisfazione per la vittoria sui nerazzurri, mentre Pogba, comprensibilmente deluso per il non poter partecipare al Mondiale, ha preferito il silenzio. “Il derby d’Italia è nostro” ha scritto Chiesa su Instagram come didaascalia a due foto che lo ritraggono inseguito da Marcelo Brozovic, un altro dei subentranti illustri della sfida, e complimentarsi con Nicolò Fagioli. L’esterno della nazionale ha disputato 17, confortanti minuti più recupero, i primi in campionato 301 giorni dopo l’infortunio del gennaio scorso contro la Roma, dopo aver rotto il ghiaccio con uno scampolo contro il PSG.

Juve-Inter, Di Maria esulta e consola Lautaro

Di Maria, in campo per una decina di minuti un mese dopo l'infortunio rimediato contro il Maccabi Haifa, il terzo della sua stagione, ha invece optato per l’ormai consueto post “bilingue”: "Felice di vincere il derby d’Italia. Una partita importante che fa morale per noi e i tifosi. Continuiamo su questa strada" le parole a suggello di una foto di esultanza con Fagioli e di una Story "consolatoria" nei confronti dell’amico Lautaro Martinez, che tra pochi giorni diventerà prezioso alleato in Qatar, dove l’Argentina tenterà l’assalto al terzo titolo mondiale dlela propria storia.