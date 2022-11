Trezeguet e il messaggio di cuore per il compleanno dell'amico Del Piero

"Buon compleanno, amico mio!". E, in allegato, una foto di esultanza dei bei tempi alla Juve. La dedica di compleanno, ad Alessandro Del Piero per i suoi 48 anni, arriva direttamente da David Trezeguet, che tanti gol, vittorie e successi ha condiviso con Pinturicchio in 10 anni in bianconero, dal 2000 al 2010.

Juve, la dedica social di Trezeguet per il compleanno dell'amico Del Piero Una dedica, inutile dirlo, che ha scatenato i bei ricordi dei tifosi bianconeri, che si sono scatenati nei commenti: "David, così ci fai emozionare però". E, ancora: "Con voi due in campo si partiva sempre, come minimo, dall'1-0". E tanti altre "rimembranze" anche associate agli anni non esattamente positivi della Juve di oggi.