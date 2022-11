Kean svela il segreto della nuova dieta: "Non mangio più certe cose"

Quattro gol nelle ultime quattro partite giocate in campionato, tre delle quali dall’inizio, ma nessuna per intero. Questo l’esaltante bottino di Moise Kean, grazie al quale l’attaccante vercellese è diventato l’inatteso trascinatore della Juventus nell’ultimo scorcio di campionato prima della pausa per il Mondiale.

Juve, aspettando Vlahovic in attacco si pensa Kean Con la flessione nel rendimento di Arkadiusz Milik, tornato in gol contro la Lazio dopo oltre un mese di digiuno in campionato, e l’assenza per infortunio di Dusan Vlahovic, Kean ha saputo meritarsi la fiducia di Max Allegri a suon di prestazioni convincenti e soprattutto a suon di gol. Così se la campagna in Champions League si è mestamente chiusa senza reti all’attivo, ma anche con appena un centinaio di minuti giocati, le quattro marcature realizzate negli ultimi 230 minuti effettivi disputati in campionato riportano Kean ai numeri di inizio carriera, se è vero che l’ultima doppietta risaliva al marzo 2019 e che un mese dopo Moise riuscì ad andare a segno per l’ultima volta per due gare di fila in campionato. Juve, Allegri esalta il "nuovo" Kean Il numero 18 della Juventus ha realizzato nelle ultime quattro partite lo stesso bottino di reti delle precedenti 38, ma non c’è da stupirsi, almeno stando alle parole pronunciate dal diretto interessato e da Max Allegri al termine della partita: “Non dobbiamo dimenticarci che Moise ha 21 anni. Ora è molto più maturo ed è anche più asciutto, rispetto allo scorso anno ha perso 6 kg" ha detto il tecnico livornese, che già pregusta l’abbondanza in attacco dopo il Mondiale, nella speranza che il Qatar e il successivo periodo di riposo restituiscano alla Juve il miglior Vlahovic.