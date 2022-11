Bonucci: "Cristiano Ronaldo? Mi spiace per lui, è una grande persona"

Il caso Cristiano Ronaldo tiene banco anche a Coverciano: il difensore della Juve Leonardo Bonucci in conferenza stampa dal ritiro azzurro ha voluto spendere alcune parole per l'ex compagno di squadra, in piena rotta di collisione con il Manchester United.

Bonucci: "Mi spiace per Cristiano Ronaldo" "Mi è spiaciuto molto leggere di questa situazione, non è mai facile essere in un sistema dove accadono certe cose - sono le parole del centrale bianconero -. Non posso entrare nel merito, ma con Ronaldo ho trascorso anni importanti, è una grande persona e nelle grandi competizioni dà sempre qualcosa in più". Sui favoriti del Mondiale: "Ho detto ai miei compagni di squadra che la finale sarà Brasile-Argentina, vedremo se si verificherà".