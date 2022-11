Juve, Pogba si allena al caldo di Miami per ritrovare la forma migliore

Paul Pogba ha ripreso le sedute di recupero dall'operazione al menisco per trovare la forma migliore in vista della ripresa del campionato prevista sabato 4 gennaio e in cui la Juventus sarà impegnata - alle 18,30 allo stadio "Giovanni ZIni" - contro la Cremonese.

Juve, Pogba sotto il sole della Florida per ritrovare la forma migliore Lo ha fatto a Miami, sotto il sole e il caldo della Florida, accompagnato da un componente dello staff medico bianconero. Non è dato sapere de il "polpo", tra i grandi assenti del Mondiale in corso in Qatar, sia subito a disposizione di Massimiliano Allegri. Sicuramente c'è che il classe 1993 ex Manchester United sta dando tutto per ricominciare, finalmente, la sua seconda avventura in maglia Juventus.